Fabio Jakobsen klopt Tim Merlier in oplopende sprint Volta ao Algarve

Fabio Jakobsen heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. De Nederlandse kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl was in de oplopende aankomst in Faro de beste sprinter, voor Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en Bryan Coquard (Cofidis).

De ontsnapping van de dag vormde zich al snel en bestond uit Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Rafael Lourenço (Atum General-Tavira), Rafael Silva (Efapel), Afonso Eulálio (Glassdrive-Q8-Anicolor), Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO), Nicolas Sáenz (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) en Samuel Caldeira (W52-FC Porto).

De zeven kregen al snel meer dan vier minuten voorsprong van het peloton en dat groeide verder tot boven de zes minuten. Groupama-FDJ controleerde de vlucht in dienst van klassementsleider David Gaudu. Ook Alpecin-Fenix en Quick-Step-Alpha Vinyl hielpen een handje mee om de voorsprong van de aanvallers naar beneden te brengen.

De vierde categorie-klim naar Bengado, met de top op een kleine 25 kilometer van de finish in Faro, was nog een laatste hindernis. Vooraan spatte de kopgroep uit elkaar. Afonso Silva, Afonso Eulálio en Txomin Juaristi bleven het langst over, maar werden vlak voor de top ingerekend. In het peloton wisten de meeste sprinters de klim te overleven, ook Fabio Jakobsen en Tim Merlier.

Koplopers ingelopen

Eulálio schoof nog wel mee in een nieuwe ontsnappingspoging met ook Fabio Costa en Hugo Nunes. Zij kregen nog even de ruimte van de sprintersploegen, maar tien kilometer voor het einde werden ook zij gegrepen. De rappe mannen werden vervolgens in stelling gebracht. Jakobsen raakte even zijn trein kwijt in de slotkilometer, maar vond zijn lead-out snel terug.

In de oplopende finishstraat was het de Nederlander die vanuit het wiel van Bryan Coquard moest komen. Dat deed Jakobsen met verve. Langs de hekken ging hij voorbij de Fransman, waarna hij als eerste over de finish kwam. Tim Merlier zat in het wiel van Jakobsen en bleef daar ook. De Belg strandde daardoor op de tweede plaats.