Fabio Jakobsen kijkt uit naar sprint in Dauphiné: “Alle ballen op vandaag”

Voor Fabio Jakobsen was het in de eerste twee etappes van het Critérium du Dauphiné vooral zaak om heelhuids over de finish te komen, maar vandaag wil de renner van Deceuninck-Quick-Step meesprinten om de overwinning. “Alle ballen op vandaag”, klinkt het vlak voor de start van rit drie.

Jakobsen voelt zich goed en staat met de nodige ambitie aan de start. “De conditie is er, maar ik moet vandaag in de sprint maar zien of ik de finale kan rijden. Het is een lastige laatste kilometer. Het is geen Nederlandse vlakke sprint. Maar als ik al die bergen weet over te komen, moeten die laatste 600 meter ook wel lukken.”

“Normaal gesproken gaan we vandaag controleren”, aldus Jakobsen. “Ik denk dat er meer ploegen zijn die een sprint willen. We zijn soms de enige ploeg die controleert, maar ik hoop niet dat andere ploegen nu denken dat ik de topfavoriet ben. Dat zijn toch echt Colbrelli en Kristoff. Die zijn gemaakt voor een sprint als vandaag.”

Jakobsen is de eerste etappes van de Franse rittenkoers goed doorgekomen. “Het lichaam draait nog wel. Ik slaap goed en ik ben ook in staat om goed te eten. Het is eigenlijk allemaal positief. Ik denk wel dat ik vandaag de benen heb om mee te doen.”