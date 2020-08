Fabio Jakobsen keert woensdag terug naar Nederland dinsdag 11 augustus 2020 om 16:21

Goed nieuws vanuit Polen: Fabio Jakobsen zal morgen alweer terugkeren naar Nederland. “Een week geleden vreesden we het ergste, maar dat hij nu naar Nederland kan terugkeren is fantastisch nieuws”, zo laat Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick-Step, weten aan het Waalse RTBF.

Jakobsen kwam vorige week op akelige wijze ten val in de Ronde van Polen, na een veelbesproken sprint van zijn landgenoot Dylan Groenewegen. De Nederlandse kampioen liep daarbij zware verwondingen op en werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden, maar is inmiddels weer bij bewustzijn en kan communiceren via tekstberichten.

Jakobsen zal morgen dus per privévlucht worden gerepatrieerd. In eigen land zal hij in een universitair ziekenhuis verder werken aan zijn lange revalidatie. Yvan Van Mol, werkzaam als ploegarts bij Deceuninck-Quick-Step, is optimistisch over het herstel van Jakobsen. “Waar we ons nog zorgen om maken is de esthetische schade en eventueel de spiergroep rond zijn mond.”

“We gaan er wel vanuit dat Fabio opnieuw renner wordt. We delen hem alleszins positieve berichten mee. Op die manier heeft hij hoop op herstel.” Van Mol ziet de Nederlandse sprinter in de toekomst weer op een racefiets zitten. “Maar een termijn durf ik er niet op te plakken.” Deceuninck-Quick-Step laat in een persbericht weten dat Jakobsen zal worden overgebracht naar het LUMC in Leiden.