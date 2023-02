Fabio Jakobsen is op zijn hoede voor Jumbo-Visma

Video

Fabio Jakobsen staat gemotiveerd aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlander koerst voor het eerst op Vlaamse bodem dit seizoen en heeft er zin in. “De conditie is er. Kuurne-Brussel-Kuurne is wel geen koers waar we met zekerheid gaan sprinten, dus we zullen moeten samenwerken met andere ploegen.”

“Uiteraard heb ik gisteren gekeken naar Omloop Het Nieuwsblad. Dylan (van Baarle, red.) is een goede maat van me. Ik heb Dylan gevraagd om het vandaag wat rustiger aan te doen. Toen lachte hij me gewoon in mijn gezicht uit”, vertelde een goedlachse Jakobsen. “Daarnaast heb ik ook naar mijn eigen ploeg gekeken, maar die waren niet zo veel in beeld te zien.” De Europees kampioen stond er ontspannen, maar ook gemotiveerd bij. “Dit is waarvoor ik de hele winter train, vandaag is de dag dat het moet gebeuren.”

Dat er zondagnamiddag een sprint gaat volgen in Kuurne is geen zekerheid, dat weet ook Jakobsen. “Dat is zelden zo. Mijn conditie is er wel en er staat ook veel wind, daar hou ik van.” In Omloop Het Nieuwsblad was zijn ploeg, Soudal Quick-Step, nog niet helemaal op de afspraak. Jakobsen geeft aan wat er aan de hand was. “Gisteren hadden meer ploegen het lastig, er stak eigenlijk gewoon één ploeg bovenuit”, doelde hij op Jumbo-Visma voor de camera van WielerFlits.

Jumbo-Visma kloppen, hoe doe je dat?

“Dat was vorig jaar zo en en dat zal ook vandaag zo zijn. We zullen bijna met z’n allen ervoor moeten zorgen dat Jumbo-Visma niet weer wint.” Hoe doe je dat dan, Jumbo-Visma kloppen? “We moeten mee zijn. Zij zullen vroeg koersen, op instinct. We zullen samen met andere ploegen ervoor zorgen dat het een sprint wordt. En als het dan een sprint wordt, wil ik er nog zitten.”

