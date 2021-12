Fabio Jakobsen: “In het voorjaar moet ik mij bewijzen voor plek in Giro of Tour”

Voor Fabio Jakobsen stond het seizoen 2021 in het teken van zijn comeback. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step maakte zijn rentree en wist vanaf juli nog zeven keer te winnen, waaronder drie etappes in de Vuelta a España. In 2022 mikt hij op de Tour de France. “Die wil ik graag rijden, maar ik verheug me eerst op het voorjaar”, vertelt hij aan De Telegraaf.

In 2020 werd het complete voorseizoen geschrapt vanwege de coronacrisis, en afgelopen voorjaar was Jakobsen nog aan het revalideren van zijn zware valpartij in de Ronde van Polen. In april 2021 reed de Nederlander zijn eerste wedstrijdkilometers weer, in de Ronde van Turkije. Maar een voorjaarskoers zat er niet in de afgelopen seizoenen.

“Dat (voorjaar, red.) heb ik de laatste twee jaar gemist, en daar zal ik me moeten bewijzen voor mijn plekje in de Giro- of Tourploeg”, legt Jakobsen uit. “Ik houd er wel van dat niet alles zeker is, dat houdt me scherp. En we hebben Mark Cavendish. Die heeft de laatste Tour laten zien dat hij weer terug is. We zijn allebei sprinters, maar gunnen elkaar ook veel.”

Cavendish heeft een aantal lastige weken achter de rug. Na een val in de Zesdaagse van Gent lag hij enkele dagen op de intensive care, en eenmaal thuis was hij met zijn gezin slachtoffer van een gewapende overval. Inmiddels is de Brit op het trainingskamp met Quick-Step-Alpha Vinyl (de nieuwe ploegnaam, red.) en Jakobsen. “Naar omstandigheden gaat het goed. Vorig jaar was Mark er voor mij en nog steeds. Nu kan ik hém wat steun geven, zoals we er allemaal in de ploeg voor elkaar zijn.”

‘Ik denk niet of nauwelijks aan de rechtszaak’

Ook de rechtszaak met Dylan Groenewegen loopt nog altijd, naar aanleiding van de val in Polen. “Ik denk er niet of nauwelijks aan. Dat is in handen van de juiste mensen die er voor geleerd hebben. Ik sta nog steeds achter de weg die we zijn ingeslagen en denk dat dit moet gebeuren”, geeft Jakobsen toe.

“Dit komt de wielersport en het geweten van iedereen ten goede, en dan komt er ook duidelijkheid. De uitkomst verandert hopelijk mijn toekomst niet. Ik ben vooral heel blij dat ik weer op de fiets zit en dat ik daar nog steeds goed in ben.”