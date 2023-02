Fabio Jakobsen: “Ik denk dat Parijs-Roubaix me beter ligt dan Milaan-San Remo”

Fabio Jakobsen staat dit voorjaar op de longlist voor Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix bij Soudal-Quick Step. Winnen zal de Nederlander er niet doen, denkt hij. Misschien ooit in de toekomst. Nu wil Jakobsen vooral gewoon nog sprinter blijven. “Wie weet komt de kans ooit. Roubaix is het monument waar ik in theorie de grootste kans zou moeten hebben.”

Jakobsen doet zijn verhaal in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. Daarin geeft hij aan nu nog niet serieus over de monumenten na te denken. “Ik merk dat ik daar wel een beetje naar toe gemanoeuvreerd word. Maar ik heb nog altijd veel te laten zien in de sprints in de grote rondes. Mijn kracht ligt in sprints winnen en voor etappes gaan. Daar zijn heel het jaar door veel wedstrijden voor.”

“Ik denk dat ik bij de snelste sprinters van de wereld hoor en dat ik van iedereen kan winnen. Dus dan is er nog heel veel te presteren, los van de grote wielermonumenten. Sprinten, dat is waar ik heel goed in ben. In de zwaardere wedstrijden zijn heel veel jongens beter dan ik. Ik wil vooral heel goed blijven sprinten, daar een van de besten in blijven”, aldus de Nederlander, die aankomende zondag titelverdediger is in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Mogelijk komt het er in de herfst van zijn carrière nog van. Als hij ouder is en cruciale sprintvezels heeft verloren. “Maar er is totaal geen plan dat ik nu uitstippel. Als je Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen wilt winnen, moet je bij de beste vijf renners ter wereld van dat moment horen. Dat zit ik absoluut niet. Bovendien zitten er in mijn ploeg jongens die daar beter in zijn.”

“Vroeger zou ik zeggen dat ik in Milaan-San Remo de grootste kansen zou hebben in een monument, maarr die koers is de laatste jaren wel echt veranderd met goede klimmers en hardrijders. Op de top van de Poggio zijn er vaak nog maar tien of vijftien man over. Daar ben ik dan niet meer bij”, eindigt hij. “Ik ken mijn plaats, maar natuurlijk droom ik er stiekem wel eens van om een wielermonument te winnen.’’

In dienst

Als Jakobsen dit voorjaar wel San Remo en Roubaix, rijdt zal dat dus vooral in dienst zijn. Zondag mag de Nederlander wel voor eigen kans gaan. Kansen komen er later ook nog in Le Samyn, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs.