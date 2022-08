Fabio Jakobsen: “Dit EK stond omcirkeld in de agenda”

Fabio Jakobsen is, samen met Tim Merlier, de grote favoriet voor het EK wielrennen in München. De Nederlandse sprinttroef stond vol vertrouwen aan het vertrek. “Iedereen heeft een specifieke rol, en het doel is om mij af te zetten in de laatste 200 of 300 meter”, kondigt hij aan in gesprek met de NOS.

“Ik heb wat criteriums gereden en getraind, maar dit EK stond wel omcirkeld in de agenda. Er zijn wat heuveltjes in de beginfase, maar het is geen Tour de France. Op een frisse dag moet ik dit aankunnen”, verwacht Jakobsen, die vorige maand een rit wist te winnen in de Tour. “Ik hoop weer mee te sprinten voor de winst. Ik denk als concurrenten aan Tim Merlier, Mads Pedersen en Arnaud Démare. Dat zijn sterke jongens, die ook nog in vorm zijn.”

“De Italianen moeten we ook in de gaten houden, net als de Duitsers met Pascal Ackermann en Phil Bauhaus. Er zijn genoeg jongens die voor het podium kunnen sprinten en er zijn ook voldoende ploegen die voor een sprint willen rijden”, legt hij uit. “Het is voor het eerst dat ik met Danny van Poppel rijd. Hij kan goede lead-outs doen en wil zich er op specialiseren. Dit is een mooie begin en ik hoop dat hij mij vandaag kan helpen. Maar de rest van de ploeg is ook sterk en de moraal is goed.”

Over het finaleparcours in München heeft Jakobsen nog niet gereden. “Het is een rondje van 13 kilometer. In de eerste ronde moeten we goed kijken. We hebben wel een soort plan gemaakt, maar je moet eerst kijken voor je het weet. Iedereen heeft een specifieke rol, en het doel is om mij af te zetten in de laatste 200 of 300 meter”, kondigt Jakobsen aan.

‘Als Fabio erbij zit, hebben we volop kans’

Bondscoach Koos Moerenhout is ook duidelijk over het plan. “We hebben Fabio Jakobsen als speerpunt en het parcours leent zich voor massasprint. De renners beslissen over het koersverloop, maar als Fabio erbij zit, dan hebben we volop kans. We hebben ook wat alternatieven, maar het doel is Fabio in stelling brengen voor de sprint”, geeft hij aan bij de NOS.

“Ik verwacht dat er gekoerst zal worden in het eerste deel. Voor ons is het zaak dat Fabio erbij blijft, anders moeten we hem terug brengen”, aldus Moerenhout. “Dat maakt het ook wel een vreemd parcours, met het zwaartepunt in het begin. Tweede deel is wel vlak. Daarom verwacht dat er rap gekoerst gaat worden, maar er zijn veel landen die een sprint willen.”