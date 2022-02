Fabio Jakobsen de snelste in slotrit Ronde van Valencia, Aleksandr Vlasov eindwinnaar

De vijfde en laatste etappe van de Ronde van Valencia is gewonnen door Fabio Jakobsen. Na een rit van 92 kilometer tussen Paterna en Valencia was de Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl de beste in een massasprint, goed voor zijn tweede zege van het jaar. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) mag zich de eindwinnaar noemen van de Spaanse rittenkoers.

De kopgroep van de dag kende een erg opvallende naam, namelijk die van Vincenzo Nibali. De Italiaan van Astana Qazaqstan, zestiende in het klassement, koos samen met ploegmaat Manuele Boaro de aanval. Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) en Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi) sprongen mee. Zij kregen maximaal twee minuten voorsprong van het peloton.

Het waren sprintersploegen Quick-Step-Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert en Trek-Segafredo die het heft in handen namen in het peloton, terwijl ook het BORA-hansgrohe van klassementsleider Aleksandr Vlasov meedraaide. Het verschil werd in het laatste koersuur vakkundig net onder de minuut gehouden in de uiterst korte etappe van slechts 92 kilometer.

Perfecte trein Quick-Step-Alpha Vinyl

Het peloton liet zich niet verrassen en haalde dertien kilometer voor de finish de kopgroep in. Met een lange kopbeurt zette Remco Evenepoel de trein van zijn sprintkopman Fabio Jakobsen vooraan af. Pas onder de vod stuurde hij weg van kop. De trein werkte daarna uitstekend, want Michael Mørkøv zette Jakobsen op 150 meter van de finish af. De Nederlander rondde het daarna knap af, voor Elia Viviani en Alexander Kristoff.

De leidende positie in het klassement van Vlasov kwam niet meer in gevaar in de finale. De Rus bezorgde zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe zo de eindzege, voor Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl) en thuisrijder Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers).