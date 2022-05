Fabio Jakobsen boekt tweede ritzege op rij: “Vandaag heb ik bevestigd”

Fabio Jakobsen wist vandaag de derde etappe in de Ronde van Hongarije te winnen. Het was zijn tweede overwinning in de vijfdaagse rittenkoers, nadat hij gisteren ook al de tweede rit op zijn naam schreef. “Het is altijd mooi om te winnen, het geeft veel zelfvertrouwen”, zei de Nederlander in het flashinterview na afloop.

“Zeker na vier weken zonder wedstrijden” vervolgde Jakobsen, die op 6 april zijn laatste koers reed, voordat hij woensdag van start ging in de Ronde van Hongarije. “Gisteren heb ik laten zien dat ik de benen heb, vandaag heb ik bevestigd en morgen is er weer een kans. Dan gaan we het opnieuw proberen.”

Voordat Jakobsen vooruitblikte, keek hij ook nog uitgebreid terug op de etappe van vandaag. “Vanaf het begin weet je dat het een etappe voor de sprinters is, maar je moet nog altijd de vlucht terughalen. We deden dat met Iljo Keisse. Ik kon alle andere jongens gebruiken om me te beschermen en in een goede positie te houden in de laatste drie, vier kilometer. Het was één lange, recht weg. En echt breed. Soms was het vier of vijf banen, net een snelweg.”

Teamwork

Ondanks de hulp van zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl, zat Jakobsen in eerste instantie niet helemaal van voren. “Een paar teams kwamen er voorbij, zoals INEOS en Jumbo-Visma, maar we bleven bij elkaar, en toen het casino begon, probeerde ik Florian (Sénechal, red.) te volgen. Even raakte ik hem kwijt. Maar ik wist: hij schuift op, ik schuif op, dus we kunnen elkaar vast weer vinden in de chaos. En dat gebeurde, ik vond hem ongeveer achthonderd meter voor de streep weer.”

“Hij ging vroeg aan, misschien iets te vroeg zelfs, maar dan zat ik tenminste in de juiste positie. Vanaf daar sprong ik naar het wiel van de jongens van BORA-hansgrohe. Zij hadden nog drie man en ik ging achter hun sprinter zitten. Met nog tweehonderd meter te gaan, kwam ik uit de slipstream. Ik kon er rechts omheen, want daar was een gat. Gelukkig kon ik het volhouden tot de streep.”

“In Nederland zouden we deze finish heuvelop noemen”

De finishstraat waarop Jakobsen afstand nam van zijn concurrenten liep lichtjes omhoog. “In Nederland zouden we deze finish heuvelop noemen, maar ik heb wat sprints gedaan die echt omhoog liepen. Dit was misschien één of anderhalf procent. Ik hou er wel van als het een beetje omhoog loopt, dat ligt me wel. Het is een mooie finish hier”, aldus Jakobsen. “Ik ben blij dat ik hier ben. Het was opnieuw een teamoverwinning, ik ben blij dat ik het af kon maken.”