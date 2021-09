Fabio Jakobsen begroet met vuurwerkshow na terugkomst in Heukelum

Video

Fabio Jakobsen keerde in de Vuelta a España terug op het hoogste niveau. Op zijn 25ste verjaardag (31 augustus) won hij zijn derde etappe en zondag verzekerde hij zichzelf van de eindzege in het puntenklassement. Dat terwijl er dertien maanden geleden gevreesd werd voor zijn leven na de horrorcrash in de Ronde van Polen. Bij thuiskomst wachtte hem een heuse vuurwerkshow.

Dat blijkt uit een filmpje dat WielerFlits toegestuurd kreeg. Jakobsen kwam maandagavond thuis uit Spanje en kreeg in zijn woonplaats Heukelum een warm welkom van zijn West-Betuwse dorpsgenoten. Op de weg naar huis beantwoordde de sprinter overigens via WhatsApp de vele berichten die hij tijdens de Vuelta heeft ontvangen. Het leidde er zelfs toe dat de applicatie zijn nummer en account tijdelijk uit de lucht heeft gehaald, vermoedt hij. Dat plaatste de renner van Deceuninck-Quick-Step dinsdagmorgen op zijn Twitter-account.

Hello everyone reading this, I’d like to let you all know that my number and account on @WhatsApp have been suspended… Don’t know exactly why but probably because I received and answered to many messages. So for now you won’t get a reply from me…

