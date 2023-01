Fabio Jakobsen begint seizoen in Vuelta a San Juan

Fabio Jakobsen begint zijn seizoen deze maand in Argentinië. De Europees kampioen wielrennen van Soudal Quick-Step staat daar aan de start van de Vuelta a San Juan, aan de zijde van wereldkampioen Remco Evenepoel. Dat werd bekendgemaakt op de teampresentatie in De Panne.

Het wordt voor Jakobsen de eerste keer dat hij zijn seizoen begint buiten Europa. In 2019 begon hij in de Volta ao Algarve en een jaar later startte hij in de Ronde van Valencia. In 2021 was hij herstellende van de zware crash in Polen en begon hij pas in april in Turkije. Afgelopen seizoen reed Jakobsen opnieuw in Valencia zijn eerste wedstrijdkilometers.

De Vuelta a San Juan is een UCI 2.Pro-wedstrijd en wordt verreden van 22-29 januari. Na deze Argentijnse wedstrijd trekt Jakobsen naar België om een aantal eendagskoersen af te werken. Zo zal de Nederlander in actie komen in Kuurne-Brussel-Kuurne (26 februari), de Classic Brugge-De Panne (22 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart).

