Fabio Jakobsen (15e): “In de eerste waaier had ik ook niet gewonnen”

Fabio Jakobsen leek na afloop van de Scheldeprijs niet teveel in te zitten met zijn vijftiende plaats. “Ik ben in de eerste plaats een sprinter voor de massasprints, en dat was het vandaag zeker niet. Daarnaast ben ik bezig met een goed voorjaar en zijn de wattages gewoon in orde”, aldus de renner van Quick-Step-Alpha-Vinyl.

“Toen de eerste waaier wegreed, maakte ik me niet druk. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen in de eerste waaier en normaal gesproken komt de tweede waaier nog wel terug. Ik heb nog even meegedraaid en we zijn dicht gekomen, maar misschien hadden we nog een ploeg extra nodig die ons bij de achtervolging kon helpen.”

Jakobsen denkt tot slot dat hij de koers ook niet had gewonnen als hij wel had meegezeten: “Nee, in de eerste waaier had ik ook niet gewonnen. Als Kristoff solo wint, dan had ik aan zijn wiel moeten zitten. Dat hij hier wint, geeft aan dat het een heel zware koers is geweest.”