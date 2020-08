Fabio Felline de beste in Memorial Marco Pantani zondag 30 augustus 2020 om 16:40

Fabio Felline heeft in eigen land de Memorial Marco Pantani gewonnen. De ervaren Italiaan van Astana was na 199 kilometer de snelste sprinter van een flink uitgedund peloton dat overgebleven was na een heuvelachtig parcours. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) werd tweede, Alexandr Riabushenko (UAE Emirates) derde.

Drie Italianen krijgen wel de ruimte

Een vroege vlucht van vijf renners, met daarbij Alexander Evans van Circus-Wanty Gobert en Kenny Molly van Biogoal-Wallonie Bruxelles werd al na 55 kilometer ingerekend. Een volgende ontsnappingspoging van Lorenzo Rota (Vini Zabù KTM), Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec) en Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF Faizanè) had meer succes.

Zij pakten drie minuten en kregen Felix Dopchie (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Omar Mendoza (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas) in de achtervolging. De Belg en de Colombiaan waren echter beland in een heuse chasse patate, want zij werden weer ingelopen door het peloton. De drie koplopers kregen een maximale voorsprong van het peloton.

Uitgedund peloton naar de meet

Manuele Boaro (Astana), Alessandro Covi (UAE Emirates), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros-RGA) en Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) wisten op de laatste klim van de dag de sprong te maken, maar het peloton zat niet ver achter de negen vluchters.

Toch wisten de aanvallers hun voorsprong, met nog dertig vlakke kilometers te gaan, uit te breiden richting de minuut. Het flink uitgedunde peloton herpakte zich echter snel, waardoor de hergroepering een feit was. Diverse aanvalspogingen volgden in de finale rond Cesenatico, maar de verwachte sprint kwam er. Fabio Felline toonde daarin zijn snelle benen.

Het is voor de 30-jarige Felline zijn eerste overwinning in drie en een half jaar. In 2017 won hij de proloog van de Ronde van Romandië.