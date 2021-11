Fabio Duarte blijft Óscar Sevilla voor in eindklassement Clásico RCN

Fabio Duarte heeft de Colombiaanse etappekoers Clásico RCN op zijn naam geschreven. In het eindklassement ging de 35-jarige renner van Team Medellín-EPM zijn 45-jarige ploegmaat Óscar Sevilla vooraf. Beide renners deelden ook de lakens uit in de laatste tijdrit: Duarte was de snelste na negentien kilometer, Sevilla werd tweede.

Met nog een etappe te gaan in de Clásico RCN, een van de grootste meerdaagse wedstrijden in Zuid-Amerika, waren er nog vier kanshebbers voor de eindzege: Wilson Peña, oud-renner van Polartec-Kometa, Aldemar Reyes (ex-Manzana Postobón) en oude bekenden Fabio Duarte en Óscar Sevilla. Peña hoopte in de afsluitende tijdrit zijn leiderstrui met succes te verdedigen, maar zijn voorsprong op Duarte was amper twee seconden. Sevilla volgde op 25 seconden, Reyes was de nummer vier op 54 seconden.

Duarte draait de rollen om

Duarte wist gisteren in de 19,6 kilometer lange tijdrit de rollen om te draaien en het laken naar zich toe te trekken. De 35-jarige renner, die in 2008 de wereldtitel bij de beloften won in Varese, bleef rustig en klokte af in 22:44 minuten, vijftig seconden sneller dan Peña en genoeg voor de eindzege. Ook Sevilla ging Peña voorbij en de inmiddels 45-jarige Spanjaard mocht als de nummer twee de gang maken naar het podium. Duarte volgt op de erelijst José Hernández op, die vorig jaar de wedstrijd achter zijn naam zette.

“Het was moeilijk door de vele bergen, de momenten van regen en de risico’s die we moesten nemen, maar ik voelde me altijd kalm door de training en het werk dat ik deed met Óscar (Sevilla, red.), de technische staf, de masseurs en de mecaniciens. Ze waren er altijd voor ons. Ik voelde me altijd kalm en gesteund”, vertelde Duarte na afloop van de slotetappe. “Dit alles gaf me het vertrouwen om de etappe te winnen. Ik wil de overwinning graag opdragen aan iedereen die me hier heeft geholpen.”