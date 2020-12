Fabio Aru tekent voor één jaar bij Qhubeka ASSOS

Fabio Aru rijdt volgend seizoen voor Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse ploeg heeft dat nieuws vanmorgen bekendgemaakt. De Italiaan komt over van UAE Emirates, waar hij op een dood spoor was beland.

Het gerucht van de transfer van Aru naar Qhubeka ASSOS hing al enige dagen in de lucht. De klimmer kon rekenen op de nodige interesse, maar blijft met zijn keuze voor Qhubeka ASSOS toch in de WorldTour.

Aru heeft een indrukwekkende erelijst, met een eindzege in de Vuelta a España 2015, twee podiumplaatsen in de Giro d’Italia en diverse ritzeges in de grote rondes, maar de laatste jaren is hij ver weggezakt. Zijn laatste zege dateert uit de Tour de France van 2017.

Qhubeka ASSOS trok eerder al Simon Clarke, Sean Bennett, Dimitri Claeys, Kilian Frankiny, Lukasz Wisniowski, Karel Vacek, Emil Vinjebo, Connor Brown en Harry Tanfield voor 2021.

Dankbaar

“Toen de kans om te tekenen langskwam, en toen ik had gesproken met Doug Ryder (ploegbaas, red.) en andere medewerkers, voelde ik meteen dat het een ploeg was waar ik bij wilde horen”, vertelt Aru. “De laatste jaren heb ik niet het succes gehad waar ik op hoopte, dus ik zal deze stap gebruiken om weer terug te gaan naar de basis. Dat heeft mij geholpen bij mijn topresultaten. Ik weet dat ik in staat ben om gelijke successen te boeken.”

“Op dit moment in mijn carrière is Qhubeka ASSOS de perfecte plek voor mij”, gaat hij verder. “Ik ben de ploeg heel dankbaar voor de kans, om bij te dragen aan hun nalatenschap en voort te bouwen op het fantastische werk dat ze in het verleden hebben gedaan.”