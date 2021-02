Fabio Aru maakt wegdebuut Qhubeka ASSOS in Tour de la Provence

Fabio Aru verschijnt in de Tour de la Provence voor het eerst aan de start van een wegkoers in het shirt van zijn nieuwe ploeg Qhubeka ASSOS. De Italiaan mikt in de Franse meerdaagse op een goed klassement, zo schrijft de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg in een persbericht.

Het team bestaat voornamelijk uit debutanten. Enkel Nicholas Dlamini reed vorig jaar al voor de hoofdmacht van de Zuid-Afrikaanse formatie. Kilian Frankiny, Karel Vacek, Mauro Schmid, Connor Brown en de Belg Sander Armée maken eveneens voor het eerst hun opwachting in het tenue van de ploeg.

Aru zegt zich voorafgaand aan de race goed te voelen: “Ik kan niet wachten om het seizoen met mijn nieuwe ploeg te beginnen. Ik heb de afgelopen winter heel hard gewerkt. Ik heb ontzettend genoten van het crossen, maar nu wil ik aan mijn wegseizoen beginnen. Ik ben blij met mijn conditie en ik zal mijn best doen voor de ploeg. We zullen zien hoe de race uitpakt.”

Selectie Qhubeka ASSOS voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Fabio Aru

Nicholas Dlamini

Sander Armée

Kilian Frankiny

Karel Vacek

Mauro Schmid

Connor Brown