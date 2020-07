Fabian Cancellara Quiz: Maak kans op sportvoeding van Eurosport nutrition maandag 27 juli 2020 om 10:00

Het wielerseizoen heropent zaterdag 1 augustus met de Strade Bianche. Fabian Cancellara staat te boek als recordwinnaar van deze Italiaanse klassieker. Als warming-up presenteren we samen met Betersport en Eurosport nutrition een Fabian Cancellara Quiz. Doe mee en maak kans op 1 van de 3 pakketten sportvoeding van Eurosport nutrition (elk ter waarde van 100 euro).

Strade Bianche-specialist Cancellara is ambassadeur van Eurosport nutrition, een jong, snel opkomend merk in de markt van sportvoeding. De Zwitser is sinds dit voorjaar betrokken bij de productontwikkeling. Dus alle energierepen, havermoutrepen, energiegels en sportdranken die in het schap belanden, hebben Spartacus’ goedkeuring. Betersport is premium aanbieder van Eurosport nutrition.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk 1 augustus 23:59 antwoord op de vragen in de quiz

2. Ding mee naar een 1 van de 3 sportvoedingspakketten (elk ter waarde van 100 euro), aangeboden door Betersport

3. Uiterlijk maandag 3 augustus nemen we contact op met de winnaars

Fabian Cancellara maakte in 2001 zijn profdebuut. Bij welke ploeg deed hij dat? Cancellara won zijn eerste Strade Bianche in 2008. Hoe oud was hij toen? In welk jaar won hij zowel Strade Bianche, Tirreno Adriatico als Milaan-San Remo? Op welk fietsenmerk reed zijn ploeg Team CSC tijdens dat succesjaar? Hoe vaak werd Cancellara wereldkampioen tijdrijden bij de profs? Welke onverharde strook uit Strade Bianche is naar Cancellara vernoemd? Cancellara won in 2009 de Vuelta-proloog op het TT circuit van Assen. Aan wie raakte hij de leiderstrui vierdagen later kwijt? In welk jaar won Cancellara Strade Bianche in zijn Zwitserse kampioenstrui? Cancellara had in 2016 twee Nederlandse ploeggenoten. Bauke Mollema was er één van. Wie was de andere? In augugstus 2016 sloot hij zijn loopbaan af met een Olympische titel in het tijdrijden. Maar wie werd er tweede? Alles goed! Gefeliciteerd met deze uitslag, je hebt alles goed!