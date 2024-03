dinsdag 26 maart 2024 om 17:37

Fabian Cancellara heeft advies voor Wout van Aert: “Hij moet zich richten op één doel”

Sprinten, tijdrijden, het winnen van klassiekers en knechten in het hooggebergte: Wout van Aert staat al jaren bekend om zijn veelzijdigheid. En net daarin schuilt volgens Fabian Cancellara het gevaar. De oud-renner heeft dan ook een advies voor de renner van Visma | Lease a Bike. “Kijk naar Mathieu van der Poel. Als hij zich focust op bepaalde doelen, is hij supergoed.”

Wout van Aert wist in zijn carrière al de nodige prestigieuze wedstrijden te winnen, maar won voorlopig nog ‘maar’ één monument: Milaan-San Remo 2020. Zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel staat al op vier monumentale overwinningen en werd vorig jaar bovendien wereldkampioen op de weg. Cancellara is van mening dat de veelzijdigheid van Van Aert ook een keerzijde heeft.

“Ik denk niet dat Wout trager is geworden, maar hij moet zich richten op één doel”, geeft de inmiddels 43-jarige Zwitser aan in gesprek met GCN. “In plaats van ook nog eens als superknecht aan te treden voor Jonas Vingegaard in de Tour de France. Wanneer je je als renner focust op één ding, kan dat je beter maken.”

“Het is alsof Mathieu van der Poel zich gaat focussen op het tijdrijden. Dat zal niet goed uitpakken. Mathieu focust zich op minder dingen, maar is wel supergoed in de zaken waar hij zich wél op concentreert. Daar kunnen andere renners nog aan werken en van leren.”

Over Ronde van Vlaanderen: “Niemand is onverslaanbaar”

Cancellara gelooft wel in de winstkansen van Van Aert in de komende Ronde van Vlaanderen. “Het is duidelijk dat Wout onder enorme druk staat. In België wordt heel veel van hem verwacht en het is niet eenvoudig om daar mee om te gaan”, klinkt het in zijn column voor Cyclingnews. “Maar niemand is onverslaanbaar in een klassieker”, doelt hij op topfavoriet Van der Poel.

“Je kunt altijd manieren vinden om een sterkere rivaal te kloppen. Door te anticiperen, door iemand te isoleren, door inventief te zijn. Ik heb het ook meegemaakt in de klassiekers. Ik heb momenten meegemaakt dat ik supersterk was, maar geïsoleerd raakte. Je bent nog altijd een mens en geen machine.”