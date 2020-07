Fabian Cancellara gaat Zwitserse talenten begeleiden zondag 12 juli 2020 om 19:08

Fabian Cancellara keert als begeleider van de Swiss Racing Academy terug in het wielrennen. De inmiddels 39-jarige Zwitser stopte in 2016 als professioneel wielrenner en was daarna enkele jaren niet actief in de wielersport.

Bij Swiss Racing Academy gaat Cancellara aan de slag als mentor van Zwitserse coureurs die zich daar kunnen ontwikkelen. De ploeg werd in 2018 opgericht voor talentvolle renners, maar ook als opvangplaats voor renners die de stap naar de profs niet kunnen maken. Afgelopen jaar reed bijvoorbeeld Stefan Bissegger (die vanaf augustus voor EF Pro Cycling koerst) namens de ploeg.

“Na mijn pensioen in 2016 moest ik mijn plek weer vinden in de wielrennerij, maar ook als ondernemer en investeerder”, reageert Cancellara. “Het was een periode vol leerzame ervaringen. Het profwielrennen is misschien wel het beste systeem waar ik deel van uit heb gemaakt. Ik herken bij Swiss Racing Academy alle elementen die ik graag in mijn ontwikkeling had willen hebben. Daarom ben ik blij met deze kans, om onze visie te bevestigen en een mooie toekomst op te bouwen voor deze talenten.”