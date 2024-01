woensdag 17 januari 2024 om 13:27

Extra titelsponsor en naamsverandering voor succesformatie SD Worx

SD Worx ondergaat een naamsverandering. Onder de nieuwe naam Team SD Worx-Protime gaat de succesvolste wielerploeg van het vrouwenpeloton dit seizoen van start. Dit heeft de formatie woensdag bekendgemaakt.

De ploeg kiest voor een nieuwe naam vanwege de komst van een extra titelsponsor. ‘Door de komst van Protime, een dochterbedrijf van SD Worx, als tweede titelsponsor kan de wielerploeg de komende jaren de financieel noodzakelijke stappen zetten om aan de top te blijven mee doen’, lezen we in een perscommuniqué.

Protime, opgericht in 1995, is marktleider op het gebied van tijdregistratie, personeelsplanning en toegangscontrole. Het draaide in 2023 een omzet van 55 miljoen euro. Protime biedt oplossingen aan in een brede waaier van sectoren, aan meer dan 5000 klanten over Europa. Van oorsprong is het een Belgisch-Nederlandse groep, maar het heeft de laatste jaren sterk ingezet op internationale groei.

De sponsorovereenkomsten met SD Worx en Protime lopen tot en met 2026. “We zijn heel blij dat Protime in de ploeg is gestapt”, geeft teammanager Erwin Janssen aan. “Het vrouwenwielrennen is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling en de verwachting is dat de sport de komende jaren verder blijft doorgroeien. Daardoor groeien de budgetten ook verder door. Met SD Worx en Protime, maar zeker ook Specialized, hebben we partners die de komende jaren mee willen groeien zodat we ons in de top van het vrouwenwielrennen kunnen handhaven.”

Positieve impact

“We zijn vorig jaar vlak voor de Tour de France Femmes reeds ingestapt als shirtsponsor en hebben daarvan de positieve impact gezien. Het smaakte naar meer en daarom wilden we vol door gaan op het ingeslagen pad”, vult Gille Sebrechts, CEO van Protime, aan. “Als Protime hebben we de ambitie om Europees leider te worden in onze nichemarkt. We komen diezelfde drive en visie tegen bij de ploeg. Een duidelijke focus om Europees en zelfs wereldleider te zijn, maar ook een duidelijke focus op het vrouwenwielrennen.”

“Als HR-tech bedrijf vinden we het ook onze plicht om een positieve impact te hebben op de samenleving en ook ons steentje bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke topics. Door de focus op het vrouwenwielrennen geloven wij alvast dat we een positieve impact kunnen hebben.”