Extra lead-out in sprinttrein Groenewegen: Walscheid volgende aanwinst Jayco AlUla

Goed nieuws voor Dylan Groenewegen: de Nederlandse sprinter kan volgend jaar bij zijn ploeg Jayco AlUla rekenen op een extra lead-out. De Australische formatie heeft vandaag de transfer van Max Walscheid afgerond. De 30-jarige Duitser komt over van het Franse Cofidis en tekent voor twee jaar.

Jayco AlUla was op zoek naar een extra versterking voor de sprinttrein van Groenewegen en kwam uit bij Walscheid. “We wilden de lead-out van Dylan versterken. Met Max hebben we de perfecte renner gevonden, hij beschikt over de kwaliteiten die we zochten”, geeft Brent Copeland, algemeen manager van de ploeg, aan in een perscommuniqué. “Hij is een sterke gast voor de sprinttrein.”

Walscheid is echter niet alleen gehaald om Groenewegen naar zeges te piloteren. Jayco AlUla ziet in de sterke Duitser ook een afmaker én extra pion voor de klassiekers. “We willen tevens onze klassieke kern een impuls geven. Hij kan dus zelf ook zijn ding doen in de klassiekers. Hij beschikt over de ervaring en we hebben ook alleen maar goede dingen gehoord over zijn karakter. We kunnen niet wachten op zijn komst.”

Walscheid, die in zijn carrière al de beste was in onder meer de Sparkassen Münsterland Giro, Omloop van het Houtland en de Grand Prix de Denain, is lovend over zijn aanstaande werkgever. “Ik kom bij Jayco AlUla een geweldige groep mensen tegen. Mijn doel is natuurlijk om goed te presteren, maar ook om te genieten van de wielersport. Ik ben ambitieus als het gaat over mijn eigen doelen, maar wil ook mijn steentje bijdragen aan het succes van andere renners binnen de ploeg.”

De snelle en sterke Duitser was dit seizoen al goed voor de nodige ereplaatsen. Zo werd hij in het voorjaar achtste in Parijs-Roubaix en de Scheldeprijs en reed hij ook in de Elfstedenronde Brugge (zesde), Clásica de Almería (zesde), Saudi Tour en de Ronde van Polen naar top 10-klasseringen.