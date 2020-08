Exact één jaar geleden overleed Bjorg Lambrecht : “Het gemis went nooit” woensdag 5 augustus 2020 om 14:07

5 augustus 2019 mag bestempeld worden als een van die gitzwarte dagen uit de wielergeschiedenis. Het Oost-Vlaamse klimtalent Bjorg Lambrecht liet exact een jaar geleden het leven tijdens de Ronde van Polen. Bjorg werd amper 22.

Het heeft weinig zin om een jaar na datum nog een relaas van de feiten te doen. Bjorg komt er niet mee terug. Belangrijker is dat de jongen niet vergeten is. Zo uitte zijn ploegmaat en vriend Harm Vanhoucke deze morgen zijn verdriet op zijn Facebook- en Instagram-pagina.

“Een jaar geleden verloor ik mijn beste vriend, mijn maatje, mijn roomie”, schrijft Harm. “Een jaar geleden verloor ik een stukje van mezelf. Ik kon en wou nog geen afscheid nemen van jou. Ik wou onze momenten niet omzetten in mooie herinneringen. De dagen werden weken en maanden. Woorden kunnen niet uitdrukken hoeveel ik je mis. Nooit kan en zal ik ons laatste gesprek vergeten tijdens je laatste rit. Jouw kist dragen was het moeilijkste moment uit mijn leven, een onrealistisch moment. Een moment dat niet hoort.”

DJ-skills

“Ik heb in stilte gerouwd”, gaat Vanhoucke verder. “De pijn van het jou missen, het nooit meer samen zijn. Nu moet ik al een jaar zonder jou verder, zonder jouw fantastische adviezen en dj-skills in de kamer. We hadden hetzelfde doel, ontelbaar veel wedstrijden hebben we samen gereden, we werkten voor elkaar en genoten samen van de overwinningen die we behaalden. Het gemis went nooit. Nu rij ik verder zonder jou maar tegelijk rij je altijd mee in mijn hart. Dankjewel voor alles. Ik mis je maatje…”

Harm plakte er een paar foto’s bij. De getuigenis van Vanhoucke is maar een an de vele berichten op social media vandaag die over Bjorg gaan. Zijn dood heeft immers niemand onberoerd gelaten. Niet alleen omdat hij zo’n getalenteerd renner was, maar ook om wie hij was. Uitgerekend vandaag start die vermaledijde Ronde van Polen opnieuw. Ook daar zijn ze de Knesselarenaar absoluut niet vergeten, net zoals in de Giro d’Italia Wouter Weylandt niet vergeten zijn. Op de plaats des onheils, in het dorpje Belk, brandt permanent een kaarsje voor Bjorg. De rittenkoers startte vandaag met een minuut stilte, het nummer 143 wordt niet meer uitgereikt en het jongerenklassement wordt aan hem opgedragen.

De familie en supportersclub van Bjorg houdt vandaag een herdenkingsplechtigheid in intieme kring. Ook de redactie van WielerFlits wil bij deze nog even stilstaan bij het ‘drama van Belk’. Sterkte aan de familie, vrienden en ploegmaats van Bjorg. We blijven hem altijd herinneren, net zoals we ook de vele anderen die Bjorg zijn voor- en nagegaan niet zullen vergeten!

Bjorg, forever with us ❤️🖤 pic.twitter.com/4etgJC5v5K — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2020

Today is the first anniversary of a tragic accident where a young @lotto_soudal rider Bjorg Lambrecht lost his life. We remember, Bjorg. 🖤🇵🇱 pic.twitter.com/RVvAdChZhJ — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 5, 2020

1/2 Goodmorning "Pocket rocket" !Today is my sons 3th birthday ! When he's older i will tell him stories about you and say you still are an example as a person,friend,college and so much more… — Tosh Van der Sande (@Toshvds) August 5, 2020

2/2 If i can give him something what i learned and experienced from you ,even if its only 1% of how you stood in life , i will be the proudest dad in the world ! We miss you "Kleine" ❤️ pic.twitter.com/w8bHNEebGR — Tosh Van der Sande (@Toshvds) August 5, 2020

Bjorg 💫 For ever in our hearts ❤️ For ever in our thoughts 🧸@Lotto_Soudal — Marc Sergeant (@marc_sergeant) August 5, 2020

365 days too much. 💫⭐️❤️ https://t.co/t58QsIaRwH — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 5, 2020

Hier moest ik zijn. Als eerbetoon. Even stilzitten. Bladeren in herinneringsboek. Iets neerpennen. Rust zacht, @bjorg_lambrecht. Veel te jong. Veel te vroeg. Mijn belofte blijft. Ooit maak ik mooie reportage over jou in #ViveLeVelo. #RIPBjorgLambrecht #ForBjorg #UntilWeMeetAgain pic.twitter.com/qDaeD9ddCN — Sammy Neyrinck (@SammyNeyrinck) August 5, 2020