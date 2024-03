zondag 17 maart 2024 om 08:28

Ex-renner Sonny Colbrelli verhindert fietsendiefstal Bahrain Victorious

Sonny Colbrelli, ex-renner van Bahrain Victorious, heeft dit weekend zijn succes bijgedragen bij de Bahreinse ploeg. De Italiaan kon namelijk nipt een diefstal van de fietsen van zijn ex-ploeg verhinderen, daags voor Milaan-San Remo.

“1-0 voor Bahrain Victorious versus de dieven”, deelde Sonny Colbrelli via zijn Instagram Stories. De ex-winnaar van Parijs-Roubaix moest zijn carrière noodgedwongen beëindigen met hartproblemen en fungeert intussen in de technische staf van Bahrain Victorious.

“We zaten in de hal van het hotel en plots hoorden we iemand hard roepen: “Onze fietsen, onze fietsen! Het bleek onze buschauffeur, in zijn ondergoed nota bene. Hij zag hoe iemand onze fietsen probeerde te stelen. We gingen naar buiten en we zagen een tiental jongeren. Ik begon te lopen en hen te achtervolgen tot bij het bos, waar een auto mij nog bijna aanreed. Iemand zei me: “Spring in mijn wagen en we vatten hen.” Dat is niet gelukt, want ook zij waren in een auto weggereden.”

Waarop Colbrelli zelf met een oplossing op de proppen kwam. “Uiteindelijk hebben we met de staf met enkele fietsen op onze kamers geslapen”, aldus de Italiaanse ex-renner, die Matej Mohoric zesde zag worden.