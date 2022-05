Ex-profrenner uit Colombia (25) overleden na schietincident

De Colombiaanse ex-prof Jaime Restrepo, de nummer negen van het WK tijdrijden bij de junioren in 2014, is in zijn thuisland neergeschoten en als gevolg daarvan overleden. Dat meldt El Tiempo. Restrepo kwam de afgelopen jaren uit voor de Roemeense ploeg Team Novák. Hij werd 25 jaar oud.

Restrepo werd dood aangetroffen in Ciudad Bolivar, een stad in het departement Antioquia, waarvan Medellín de hoofdstad is. De politie van Antioquia laat weten dat ooggetuigen twee gewapende verdachten op een motor hebben gezien, die Restrepo naderden, waarna een van hen meerdere malen op hem schoot. De ex-renner zou binnen enkele minuten zijn overleden. Over de motieven van de moord is nog niets duidelijk. Wel is er een 35-jarige verdachte aangehouden, van wie een revolver in beslag is genomen.

In zijn tijd als junior stond Restrepo bekend als een groot talent. Naast de genoemde negende stek op het WK tijdrijden – gewonnen door Lennard Kämna, Filippo Ganna was vierde – was hij ook actief op de baan. Met de Colombiaanse selectie reed hij, eveneens in 2014, naar zilver op het WK ploegenachtervolging bij de junioren. In hetzelfde jaar werd hij ook Pan-Amerikaans kampioen tijdrijden in zijn leeftijdscategorie.

Nóvak

Bij de beloften kon Restrepo, mede door blessures, niet meer dergelijke resultaten voorleggen. Vanaf 2019 tot en met vorig jaar kwam hij uit voor het Roemeense Novák, dat in eerste instantie een continentale formatie was, maar in 2021 een stapje terugdeed en een clubploeg werd. Dit jaar reed hij nog geen wedstrijden, maar hij trainde nog wel in de hoop zijn carrière voort te kunnen zetten.