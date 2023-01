Ewan tankt vertrouwen met criteriumzege: “Mijn sprint was nog een vraagteken”

Caleb Ewan won zaterdag de Schwalbe Classic, een criterium in Adelaide voorafgaande aan de Santos Tour Down Under. In de kleuren van de nationale selectie sprintte hij sneller dan Jordi Meeus en Kaden Groves. Hoewel het criterium niet tot de UCI-kalender behoort, is Ewan in zijn nopjes met zijn zege, laat hij weten aan Cyclingnews.

“Deze wedstrijd reken je niet mee, als je aan het einde van het seizoen je overwinningen optelt”, beseft de sprinter van Lotto Dstny. “Maar misschien zou dat wel moeten. Het is tegen een WorldTour-veld, in een pure sprint en we rijden allemaal vol gas. Maar wat de recordboeken ook mogen zeggen: een overwinning hier in Adelaide, zo vroeg in het seizoen en voorafgaande aan het seizoen, is een boost voor het vertrouwen.”

Elke sprinter probeert in deze fase van het jaar uit te vinden hoe het ervoor staat met de vorm, vertelt Ewan. “Als sprinter is het belangrijk om het momentum te behouden. Er komen belangrijke sprints aan in de Tour Down Under en ik weet nu dat mijn sprint behoorlijk goed is. Dat geef vertrouwen voor de volgende koersen. Als je uit de winter komt, twijfel je altijd een beetje of je je op de juiste manier hebt voorbereid. Ik ben ook veranderd van coach, dus mijn training was iets anders. Daarom wist ik niet hoe het zou gaan.”

“Ik was al verrast met mijn prestatie op het Australisch kampioenschap”, zegt Ewan, die afgelopen zondag achttiende werd op een lastig parcours. Slechts 24 van de 118 starters haalden de streep. “Maar mijn sprint was nog een vraagteken. Deze overwinning is dus belangrijk. Misschien wordt het niet genoteerd als officiële zege, maar voor mij betekent het wel wat. Het is een bevestiging.”