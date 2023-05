Ewan ondanks pech nog tweede: “Geen slecht resultaat, gezien de omstandigheden”

Een lekke band, fietswissel, een ziedende achtervolging en een tweede plek in de eindsprint: de laatste kilometers van Caleb Ewan in de Ronde van Limburg hadden wel wat weg van een rollercoaster. De Australische sprinttroef moest in finishplaats Tongeren dus genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, maar kan al bij al wel leven met plek twee.

Met nog goed acht kilometer te gaan leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Ewan, maar daarna begon de ellende. “We gingen naar rechts, de smalle weg op, en plots moest ik uitwijken naar het gravelgedeelte. Ik reed vervolgens lek. Ik wist dat we auto nummer zeventien hadden en dat het lang zou duren om van fiets te wisselen. Ik nam daarom ook de fiets van ploeggenoot Jarrad Drizners, maar die was veel groter dan mijn eigen fiets.”

“Op een gegeven moment zag ik Michael Schwarzmann fietsen. De fiets van Michael paste me beter en dus besloot ik weer te wisselen, maar net op dat moment kwam de ploegwagen aangereden. Ik kon zo weer mijn eigen fiets pakken, maar stond vervolgens wel voor een pittige achtervolging. Het peloton reed toen namelijk al volle bak. Ik wist wel weer aan te sluiten, maar was toen al wel een beetje gaar.”

Ewan wist zich echter nog wel goed te positioneren voor de sprint. “Rüdiger Selig deed echt nog geweldig werk en wist me weer naar voren te brengen. Ik had daarna nog een paar seconden om weer op adem te komen, maar ik voelde in de sprint wel de benen. Dan is dit geen slecht resultaat, gezien de omstandigheden.” Ewan moest in de sprint alleen zijn meerdere erkennen in Thijssen.

Voorlopig dus nog geen tweede (officiële) seizoenszege voor Ewan, maar de rappe man van Lotto Dstny lijkt – na een moeizame periode – wel weer een beetje de oude. “De vorm moet en zal nog wel wat verbeteren. De Tour de France is mijn grote doel en die is nog een maand weg. Daar wil ik pieken, dus daar moet de vorm pas echt goed zijn”, kijkt hij alvast vooruit naar de grootste wedstrijd van het jaar.