Ewan na eerste seizoenszege: “Een hele opluchting”

Caleb Ewan heeft op de valreep toch nog een etappe gewonnen in de UAE Tour. In de laatste rit, met aankomst in Abu Dhabi, was de Australiër Sam Bennett de baas in de eindsprint.

“We kwamen hierheen om een etappe te winnen en na zes dagen was er nog maar een kans over. Mijn laatste paar sprints waren niet geweldig, dus lag er wat druk op mij om een goed resultaat te behalen”, zei Ewan na de aankomst. “De ploeg verrichtte fantastisch werk. Ik had goede benen en daardoor kon ik uiteindelijk een goede sprint rijden.”

De Australiër zette zijn sprint in vanuit het wiel van Bennett. “We probeerden zelf een lead-out te doen. We dreigden echter ingesloten te raken en daarom liet ik vrij vroeg het wiel van Roger Kluge los. Ik zag Sam met zijn lead-out aan de rechterkant voorbij komen en er was genoeg ruimte om daarnaartoe te springen, dus was de enige oplossing voor mij. Dan kon ik me in zijn wiel zetten en toen ik de kans kreeg, heb ik het afgemaakt.”

Het gebeurt niet vaak dat Ewan pas eind februari zijn eerste zege van het seizoen boekt. Alleen in 2019, op de dag af, vierde de Australiër ook pas zo laat zijn eerste overwinning. “Het was een hele opluchting. Het voelt goed om toch een zege op zak te hebben voordat ik naar Europa vertrek om daar het seizoen verder te zetten. Ik had grote plannen gemaakt voor dit jaar, het voelt goed om hier dan te winnen.”