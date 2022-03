Ewan en Wellens voeren Lotto Soudal aan in Tirreno-Adriatico

Lotto Soudal heeft zijn huiswerk ingeleverd voor Tirreno-Adriatico. Caleb Ewan moet in de vlakke etappes de sprinthonneurs waarnemen, Tim Wellens is misschien wel de aangewezen renner om een goed klassement te rijden.

In het meest gunstige geval zijn er drie kansen voor de sprinters deze Tirreno-Adriatico. Geen Wout van Aert om de rappe mannen af te troeven, want hij kiest voor Parijs-Nice, en dus gaat de blik meteen naar Caleb Ewan. De teller van de Australiër staat dit seizoen al op twee zeges, na ritsucces in de Saudi Tour en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, en daar voegde hij een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne aan toe.

De snelle Ewan zal in de vlakke etappes kunnen rekenen op een sterke sprinttrein met Michael Schwarzmann, Harry Sweeny, Rüdiger Selig en Roger Kluge. In de selectieve ritten is het dan weer uitkijken naar Tim Wellens en Maxim Van Gils. Wellens, dit seizoen al winnaar van de Trofeo Serra de Tramuntana en een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, kende een goede generale repetitie met een achtste plaats in Strade Bianche.

De 22-jarige Van Gils liet zich dit seizoen ook al van zijn beste kant zien. In de Saudi Tour was hij namelijk de beste in de koninginnenrit en kroonde hij zich ook tot eindwinnaar van de ronde. In Tirreno-Adriatico krijgt de jonge Van Gils opnieuw de gelegenheid om te laten zien dat hij uit het juiste klassementshout is gesneden. Victor Campenaerts besloot afgelopen vrijdag te passen voor Tirreno-Adriatico.

Selectie Lotto Soudal voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Caleb Ewan

Roger Kluge

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig

Harry Sweeny

Maxim Van Gils

Tim Wellens