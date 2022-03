Victor Campenaerts schrapt Tirreno-Adriatico door pijn aan ribben

Victor Campenaerts zal maandag niet van start gaan in Tirreno-Adriatico. De Belgische kopman van Lotto Soudal heeft dermate veel last van zijn ribben na een valpartij in de Omloop Het Nieuwsblad, dat hij de voorkeur geeft aan rust en training.

Campenaerts, die na zijn val nog knap vijfde werd in de Omloop en dinsdag als zesde eindigde in Le Samyn, gaat zaterdag wel van start in Strade Bianche. “Ik geloof hard in de kansen van mijn ploegmaat Tim Wellens en wil hem daarom graag bijstaan zaterdag. Nadien keer ik terug naar België om te trainen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Normaal zou ik maandag ook starten in Tirreno-Adriatico, maar met het oog op het herstel van mijn ribben in functie van het voorjaar is het beter om die rittenkoers te laten vallen”, aldus Campenaerts, die in 2019 nog een individuele tijdrit wist te winnen in Tirreno-Adriatico. Zijn eerstvolgende koers na Strade Bianche lijkt de Bredene Koksijde Classic (18 maart) te worden.