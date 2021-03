Ewan en Wellens speerpunten Lotto Soudal in Tirreno-Adriatico

Lotto Soudal heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor Tirreno-Adriatico. De Belgische formatie rekent in de sprints op Caleb Ewan, Tim Wellens is de vooruitgeschoven pion in de zwaardere etappes.

Wellens begon uitstekend aan het nieuwe seizoen, maar is de laatste weken wat minder of dreef. Na een zesde plaats in de Franse seizoensopener GP La Marseillaise bleek hij de beste in de Ster van Bessèges. In de Tour de La Provence moest hij nog opgeven met een verkoudheid, maar toch begon Wellens als een van de (top)favorieten aan Omloop Het Nieuwsblad.

De 29-jarige renner kwam in de Vlaamse openingsklassieker echter niet in het stuk voor en ook in Kuurne-Brussel-Kuurne slaagde hij er niet in om een hoofdrol te vertolken. Beterschap was er in de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche: Wellens kwam in deze wedstrijd als dertiende over de streep.

De vraag is of Wellens iets kan laten zien in Tirreno-Adriatico. Zijn ploeg Lotto Soudal hoopt met Ewan ook te scoren in de vlakkere etappes. De pijlsnelle Australiër won eerder dit jaar al de slotetappe in de UAE Tour en kan in Italië rekenen op een sterke sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge en Tosh Van der Sande. Ook hardrijders Brent Van Moer en Frederik Frison zijn van de partij.

Selectie Lotto Soudal voor Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Jasper De Buyst

Caleb Ewan

Frederik Frison

Roger Kluge

Brent Van Moer

Tosh Van der Sande

Tim Wellens