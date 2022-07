Ewan blijft ondanks ‘shockende dag’ strijdvaardig: “Hoop ploeg terug te betalen met ritzege”

Video

Caleb Ewan kende een moeilijke dag in de Tour de France. De Australiër, die gisteren ten val kwam, reed al vroeg op achterstand en finishte uiteindelijk op meer dan 39 minuten, omringd door zijn ploeggenoten. “Het is duidelijk dat ik het vandaag niet had gehaald als mijn ploeggenoten niet op me gewacht hadden”, zei hij na afloop tegen onder andere WielerFlits.

“Heel erg bedankt aan hen”, vervolgde Ewan. “Het was een shockende dag, vanaf de start. Ik loste heel vroeg. Ik probeerde mijn eigen ritme te pakken en hoopte dat de vlucht snel weg zou rijden. Maar het ging lang door. Toen het eindelijk stilviel, lag ik al tien minuten achter. Ik wist dat het een zware dag ging worden.”

Was de val van gisteren de oorzaak van zijn vroege afhaken? “Ik weet niet. Ik heb veel zulke dagen. Het is duidelijk dat ik me niet geweldig voel deze Tour. Er zijn dagen dat ik me ok voelde, maar ik heb veel moeite. De val hielp uiteraard niet. Maar ik zit nog steeds in de wedstrijd en ben klaar om te vechten. Je weet het nooit, ik hoop dat het nog eens omdraait. Misschien zit een etappewinst er dan nog in.”

“Tot mijn val gisteren voelde ik me heel goed. Dat gaf mezelf en het team de hoop dat ik deze Tour nog een etappe kan winnen. Vandaag heb je gezien dat het team me nog steeds steunt, ze willen me in de wedstrijd houden en geloven dat ik een etappe kan winnen. Ik hoop dat ze ik terug kan betalen met een ritzege.”