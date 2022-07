Ewan blijft Lotto Soudal trouw in geval van degradatie: “Zeker van plan te blijven”

Als Lotto Soudal dit jaar degradeert uit de WorldTour, kan Caleb Ewan onder zijn contract voor de komende seizoenen uit. Maar de Australiër is niet van plan om van die mogelijkheid gebruik te maken. “Ik ben zeker van plan om hier te blijven”, zegt Ewan tegen VeloNews.

“Ik ben nog twee jaar bij het team na dit jaar”, aldus Ewan, die dus een contract tot 2024 bij de Belgische ploeg heeft. Dit contract kan verbroken worden, indien Lotto Dstny (de opvolger van Lotto Soudal, red.) niet op het hoogste niveau acteert. Maar Ewan geeft zelf aan dat hij blijft, “tenzij ze me niet meer willen”.

“We hebben al veel gesproken over het scenario waarin we degraderen met het team, want de wedstrijden zijn natuurlijk het belangrijkste voor me. Maar zelfs als we naar beneden gaan, denk ik niet dat er veel verandert, want alle sponsoren willen blijven. En als we bij de eerste twee teams van het tweede deel zitten, dan kunnen we nog altijd overal starten waar we willen.”

Degradatie als voordeel

“Volgens mij gaat dat geen groot verschil maken. Misschien is het zelfs een voordeel, omdat ons team soms niet breed genoeg is om ergens aan de start te staan”, denkt Ewan, die wel hoopt op wat versterking voor zijn sprinttrein. “Ik verwacht dat we gaan kijken naar wat meer renners voor de lead-out, zoals we elk jaar doen, omdat we altijd kijken hoe we het kunnen versterken. Misschien moeten ze (het team, red.) op bepaalde performance gebieden wat verbeteren, maar dat weten ze. Ik denk dat er wat veranderingen komen.

“Er is niet één iemand waarvan ik weet dat die op de markt is die ik echt graag wil”, zegt Ewan over een potentiele sprintaantrekker. “Het is normaal gesproken na de Tour, zoals vorig jaar met Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann, dat er getekend wordt. Ik denk dat iedereen wacht om eerst te kijken waar de sprinters heen gaan, om vervolgens te beslissen. Dat is hoe de transfermarkt voor lead-outs werkt. Ik denk dat alle sprinters nu beslissen waar ze heen gaan en dan volgen later de sprintaantrekkers.”