Evy Kuijpers verlaat Festival Elsy Jacobs met gebroken elleboog

Evy Kuijpers zit opnieuw in de lappenmand. De renster van Liv Racing heeft bij een valpartij in de slotrit van het Festival Elsy Jacobs namelijk haar elleboog gebroken.

De 26-jarige Brabantse maakte tijdens de Luxemburgse etappekoers juist haar rentree na een pittige crash in Gent-Wevelgem. Kuijpers begon met een 87e plaats in de proloog, een dag later kwam ze als 72e over de finish. In de laatste etappe ging het echter mis.

Bij onderzoeken in het ziekenhuis werd een elleboogbreuk vastgesteld. Kuijpers wordt hieraan dinsdag geopereerd, zo laat ze weten via social media.

