Evy Kuijpers tekent voor twee jaar bij Plantur-Pura, Christina Schweinberger verlengt

Evy Kuijpers verlaat aan het einde van het seizoen Human Powered Health. De 27-jarige Nederlandse heeft een contract voor twee jaar getekend bij Plantur-Pura. Dat meldt de Belgische ploeg op sociale media.

“Al tijdens de eerste gesprekken met het teammanagement, had ik er een goed gevoel over”, zegt Kuijpers in het bericht. “Plantur-Pura is een super ambitieus team dat op een gestructureerde manier en met een duidelijke visie werkt. Voor mij als renster is dat heel belangrijk. Daarnaast heeft het team een paar Belgische talenten die een stap voorwaarts hebben gezet dit jaar. Ik hoop dat mijn ervaring in de WWT (UCI Women’s World Tour, red.) bij kan dragen aan de verdere groei van het team.”

Het afgelopen jaar reed Kuijpers dus voor Human Powered Health, dat haar na 2021 overnam van Liv Racing. Dit seizoen werd Kuijpers achtste in de Baloise Ladies Tour.

Christina Schweinberger

Terwijl Plantur-Pura Kuijpers binnenhaalde, verlengde het team ook nog het contract van Christina Schweinberger. De 25-jarige Oostenrijkse blijft tot eind 2025. Schweinberger maakte in februari dit jaar de overstap van Multum Accountants Ladies en boekte sindsdien drie overwinningen: het Oostenrijks kampioenschap op de weg, het Oostenrijks kampioenschap tijdrijden en een tijdrit in de Tsjechische rittenkoers Gracia-Orlová (UCI 2.2).