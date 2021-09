Evie Richards heeft in het Amerikaanse Snowshoe the Shortrace bij de vrouwen gewonnen. De 24-jarige Britse van Trek Factory Racing was in een snelle wedstrijd rapper dan olympische kampioene Jolanda Neff. De derde plek was weggelegd voor de Zweedse ex-olympisch kampioene Jenny Rissveds, die steeds beter in vorm lijkt te komen.

Wereldbeker Mountainbike, Snowshoe

Shortrace – vrouwen

1. Evie Richards (Trek Factory Racing)

2. Jolanda Neff (Trek Factory Racing)

3. Jenny Rissveds (Team 31)

Later meer.