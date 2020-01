Richards past voor Brits kampioenschap, Drizners pakt Australische U23-titel zaterdag 11 januari 2020 om 09:20

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Jarrad Drizners en Evie Richards.

Evie Richards slaat Britse crosskampioenschappen over

Evie Richards ziet af van de Britse kampioenschappen veldrijden, die dit weekend worden gehouden. De veldrijdster wil zichzelf niet over de kop werken nu ze bij de elite gaat veldrijden en met de Olympische Spelen in het vooruitzicht.

Richards (22) licht op haar social media haar besluit toe. “Het was een moeilijke beslissing, maar er waren veel redenen waarom het gewoon niet paste. Mijn MTB-seizoen eindigde pas laat als gevolg van mijn knieblessure, waardoor ik veel moest doen in korte tijd. Daarnaast maak ik in het veldrijden de overstap naar de elite en is 2020 een olympisch jaar. Dus een goede basis leggen en mezelf niet over de kop werken is heel belangrijk.”

De Britse kampioenschappen veldrijden worden dit weekend verreden in Shrewsbury.

Jarrad Drizners Australisch kampioen bij de beloften

De Australische wegtitel bij de beloften is een prooi geworden voor Jarrad Drizners. De aanwinst van Hagens Berman Axeon, die ook actief is als baanrenner, raakte in de laatste van twaalf lokale ronden voorop met Sebastian Berwick. Toen zij de laatste rechte lijn bereikten, zette Drizners zijn sprint vroeg in en besliste daarmee de nationale titelstrijd. Later deze maand staat hij aan de start van de Tour Down Under als onderdeel van de nationale selectie.