Evie Richards in shock na wereldtitel: “Nooit gedacht dat ik ooit goed genoeg zou zijn”

Evie Richards won zaterdag in Val di Sole het wereldkampioenschap mountainbiken voor vrouwen. De Britse bleef na bijna anderhalf uur Anne Terpstra en Sina Frei voor. “Ik kan het niet geloven”, stamelt ze na afloop.

“Ik ben echt geschokt”, gaat ze verder. “Ik had niet veel vertrouwen in een goede wedstrijd, maar het wedstrijdplan was wel om vertrouwen te hebben. Ik pepte mezelf op door te zeggen dat er ooit een dag gaat komen waarop ik zal stralen. Overduidelijk was dat vandaag…”

“Ik heb nooit gedacht dat ik ooit goed genoeg zou zijn om een wedstrijd zoals deze te winnen. Door het coronavirus was het moeilijk voor me om positief te blijven. In de afgelopen weken heb ik thuis heel hard getraind, dat maakt me heel blij. Als ik heel blij ben, dan rijd ik heel goed. Vandaag laat dat wel zien.”