Evenepoel ziet Ronde van Zwitserland als leermoment: “Wil heel fris starten in de Vuelta”

Remco Evenepoel was vooraf een van de grote favorieten voor de Ronde van Zwitserland, maar hij kwam er de afgelopen dagen niet aan te pas. In de bergetappe naar Malbun hervond hij zichzelf een beetje en werd hij twaalfde. “Gisteren draaide het niet zoals ik wilde, vandaag draaide het een stuk beter”, zei de 22-jarige Belg na afloop tegen Pickx Sports.

“Het was pas in de laatste drie kilometer dat ik mijn eigen ritme moest zoeken, omdat ze Fuglsang, Thomas en Higuita het wilden uitvechten om het klassement”, vervolgt Evenepoel. “Maar voor de rest ben ik heel tevreden. Ik denk dat het beste eruit heb gehaald. Ook qua power was het alweer een stuk beter vergeleken met gisteren. Nu hopen dat ik de top-tien weer in kan duiken, zodat ik de week toch met een goed gevoel af kan sluiten.”

“Zondag gaan we er gewoon vol in en dan zien we wel”, doelt Evenepoel op de individuele tijdrit, waarvoor hij een van de favorieten is. “Maar Stefan Küng is ook sterk. Ik denk dat hij iets meer kans maakt dan ik. Maar ik heb hem al eens geklopt dit jaar, dus dat ga ik onthouden. Thomas, ik en Küng zullen de favorieten zijn.”

Na de Ronde van Zwitserland zal Evenepoel de Belgische kampioenschappen betwisten. “Daarna een maand zonder competitie. Ook omdat ik voel… Ik zit al op veertig koersdagen, wat vrij veel is. En ik wil heel fris aan de Vuelta starten, wat hier misschien iets minder het geval was. Dat zijn allemaal dingen die je leert. Zo fris mogelijk aan de Vuelta starten, veel op hoogte gaan, veel bergop trainen, en dan daar het beste ervan maken.”