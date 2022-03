Evenepoel vierde in Tirreno-Adriatico: “Ik merk dat ik wat punch tekort kom”

Remco Evenepoel moest vandaag in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico zijn meerdere erkennen in Tadej Pogačar, maar was toch tevreden met zijn prestatie. “Het was een eerste goede test, op naar morgen”, vat Evenepoel, die nog steeds tweede staat in het algemeen klassement, het samen.

Evenepoel bleek in Bellante in een sprint bergop geen partij voor Pogačar, die zijn vijfde zege van het seizoen wist te boeken en ook de nieuwe leider is in Tirreno-Adriatico. Het verschil met Evenepoel is nu negen seconden in het voordeel van de Sloveen. “Ik merk dat ik wat punch tekort kom tegen die mannen. Er werd op de laatste klim echt hard gereden en ik denk dat Pogačar alles onder controle had en dat hij zeker de verdiende winnaar is”, blikt Evenepoel met Sporza terug op de finale.

“Ik zat in positie zes of zeven in de laatste honderden meters. Er moesten wat jongens lossen voor mij, waardoor ik wat gaten moest dichten. Maar ik zag al vrij direct dat de beste vogel was gaan vliegen. Ik heb nergens spijt van, sta nog altijd tweede in het klassement en heb alles goed onder controle. Zoals ik vooraf ook heb gezegd: ik ben naar hier gekomen om het podium te proberen halen. Daar zijn we goed naar op weg.”

De klassementskopman van Quick-Step Alpha Vinyl kijkt dan ook uit naar de komende etappes, te beginnen met een lastige heuvelrit naar Fermo. “Ik denk dat de ritten me de komende dagen beter zullen liggen. Het was een eerste goede test, op naar morgen.”