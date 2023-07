Evenepoel verrast zichzelf met winnende sprint: “Geeft vertrouwen richting WK”

Derde deelname, derde zege! Nadat hij in 2019 en 2022 al de beste was in de Clásica San Sebastián, heeft Remco Evenepoel de Baskische eendaagse vandaag opnieuw op zijn naam geschreven. “Ik hou echt van deze wedstrijd”, aldus de wereldkampioen.

“De fans zijn geweldig, al juichten ze vandaag wel een beetje meer voor Pello (de Baskische nummer twee Pello Bilbao, red.) dan voor mij”, zei hij met een lach. “Maar dat begrijp ik. Hij is een Bask. Het was heel mooi om de finale met hem te rijden. Het geeft vertrouwen om het tweede deel van het seizoen zo te beginnen en op deze manier naar het WK in Glasgow te trekken.”

Evenepoel ging al vroeg in de aanval, met nog 73 kilometer te gaan. Hij kreeg Aleksandr Vlasov, Alberto Bettiol en Pello Bilbao mee. Samen reden ze naar de vroege vluchters Romain Bardet en Nathan Van Hooydonck. “Ik wilde kijken of er renners aan konden sluiten en ontstond een heel sterke groep. Met Alberto, Aleksandr en Pello sloten de perfecte jongens aan”, zei Evenepoel over zijn aanval. “We reden supergoed samen. De samenwerking was perfect.”

Op de Murgil-Tontorra (2,1 km aan 9,8%), de laatste beklimming van de dag, was Evenepoel overgebleven met enkel nog Vlasov en Bilbao. “Ik legde een hoog tempo op, waarvan ik dacht: dit kan ik volhouden tot de top. Ik zag dat alleen Pello overbleef. Ik weet dat hij snel is. Ik was eigenlijk was verrast door mijn sprint, want Pello is een van de snelste sprinters onder de klimmers van het peloton. Ik denk dat ik nog heel goede benen had voor de sprint.”

