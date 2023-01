Remco Evenepoel uitgeroepen tot Belgisch Sportman van het Jaar

Remco Evenepoel is gisteren uitgeroepen tot Sportman van het Jaar op het Belgisch sportgala. De renner van Soudal Quick-Step liet Wout Van Aert en Bart Swings, winnaar van Olympisch goud op de massastart bij het langebaanschaatsen op de Olympische Winterspelen in Beijing, achter zich in de verkiezing. “Deze prijs schat ik heel hoog in”, zei Evenepoel tegen Het Nieuwsblad.

De renner uit Schepdaal won de prijs eerder al in 2019 in zijn debuutjaar als prof. Dit jaar won hij de Vuelta a España, waarmee hij de eerste Belgische winnaar van een grote ronde werd in 46 jaar. Ook won hij Luik-Bastenaken-Luik en werd hij op indrukwekkende wijze wereldkampioen op de weg. Daarvoor is hij nu dus beloond met de onderscheiding van Sportman van het Jaar.

De 22-jarige renner gaf aan zeer blij te zijn met de prijs. “Elke prijs is speciaal en elke prijs geeft een speciaal gevoel. Je zal me zeker niet horen klagen. Deze trofee schat ik heel hoog in. De Trofee voor Sportverdienste zet ik helemaal bovenaan, want die kan je maar één keer in je carrière winnen. Het is een mooie symbolische afsluiter van 2022″, aldus Evenepoel.

Kopecky valt buiten de prijzen bij vrouwen

Lotte Kopecky greep net naast de titel Sportvrouw van het Jaar. Ze legde het af tegen meerkampster Nafi Thiam. De renster van SD Worx kende dit seizoen een boerenjaar door onder andere winst in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en een tweede plek op het WK op de weg in Australië.

