Evenepoel treedt met zege in Luik-Bastenaken-Luik in voetsporen van Merckx en Kübler

Remco Evenepoel komt met zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik in meerdere bijzondere rijtjes te staan. De Belg van Soudal Quick-Step is de tweede renner die Luik-Bastenaken-Luik twee keer weet te winnen bij zijn eerste twee deelnames. Ferdinand Kübler ging Evenepoel lang geleden voor.

De Zwitser won Luik-Bastenaken-Luik in 1951 en 1952 twee jaar op rij. Bij die twee zeges in La Doyenne zou het overigens blijven voor Kübler, al moet gezegd worden dat de Zwitser al 30 jaar oud was toen hij debuteerde in de Ardennenkoers. Kübler zou in 1954 nog een keer derde worden.

Met Kübler deelt Evenepoel nog een andere statistiek: renners die Luik-Bastenaken-Luik wonnen in de regenboogtrui. Evenepoel is pas de vijfde renner die dat weet te presteren. Naast Kübler gingen ook Rik Van Looy (1961), Eddy Merckx (1972 en 1975) en Moreno Argentin (1987) hem voor.

