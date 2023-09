donderdag 14 september 2023 om 13:11

Evenepoel topfavoriet voor de ritzege? “Zal moeilijk worden om in de vlucht te zitten”

Remco Evenepoel kreeg woensdag te weinig ruimte van de klassementsteams, maar vandaag hoopt de Belg wel mee te doen voor de ritoverwinning. De Belgische kampioen kan vandaag bovendien zijn bergtrui al veiligstellen.

Rit achttien van de Vuelta kent vijf gecategoriseerde cols en is de laatste échte bergrit van deze ronde. Met de Alto de las Estacas (5,1 km aan 7,5%), Puerto de San Lorenzo (9,9 km aan 8,6%), Alto de Tenebredo (3,4 km aan 9,5%) en een dubbele passage van de Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km aan 8,6%) is het flink klimmen geblazen.

Het is met andere woorden een dag voor Remco Evenepoel. De renner van Soudal Quick-Step gaat met 91 punten ruim aan de leiding in het bergklassement en kan vandaag een gouden zaak doen voor zijn bergtrui. En denkt Evenepoel dan ook aan zijn derde ritzege in deze Ronde van Spanje? “Het zal moeilijk worden om in de vlucht te geraken”, keek hij voor de start met Sporza vooruit.

“Ik heb gisteren veel gegeven, maar ik voel me fris en ben goed hersteld. De rit van vandaag, maar ook die van zaterdag, dat zijn mooie kansen. Ik wil eerst de benen voelen en dan zien we wel. Andere jongens zoals Jan Hirt, Louis Vervaeke of James Knox krijgen vandaag ook een heel mooie kans. Het grote doel is om de bergtrui te winnen. Het is vooral belangrijk om ons als ploeg te tonen.”