Evenepoel over EK tijdrijden: “Een heel mooi parcours, maar iets te kort”

Remco Evenepoel wil donderdag in Trentino zijn EK-titel tijdrijden uit 2019 heroveren. De Belgische kopman moet het klusje in Italië zien te klaren op een traject van 22,4 kilometer. “Het is een heel mooi parcours, maar iets te kort. Op een kampioenschap mag het toch iets meer zijn”, zegt Evenepoel tegen Sporza.

“En een helling extra had ook wel gemogen. We zijn hier nu net in zo’n mooie streek”, gaat Evenepoel, die ondertussen hersteld is van zijn maagproblemen waardoor hij moest opgeven in de Benelux Tour, verder. “Maar Serge Pauwels zegt dan: control the controllable. We moeten het hier mee doen, er het beste van maken.”

De concurrentie is ook niet min voor Evenepoel. “Het niveau is enorm hoog, bijna WK-niveau. Je zal je beste dag moeten hebben om te kunnen winnen. Als ik win, krijgen we een extra plek op het WK tijdrijden”, vertelt hij. “Yves Lampaert is nu eerste reserve, maar hij verdient het om als Belgisch kampioen in eigen streek mee te kunnen doen. Ik heb hem beloofd het maximum te geven.”

De tweede Belg aan de start van het EK tijdrijden is Rune Herregodts. Op WielerFlits.be spraken we met hem over zijn verwachtingen.

‘Hoop op een open koers in de wegwedstrijd’

Zondag start Evenepoel ook in de wegwedstrijd van het EK, op een heuvelachtig parcours. “Ook dit is een korte wedstrijd, maar dat zal er juist een lastige koers van maken. Het is bijna geen moment vlak. Ik hoop op een open koers. Dan krijgen we een mooie wedstrijd, met een mooie winnaar”, voorspelt hij. “Het is een heel sterk veld. De Italianen lijken tegenwoordig allemaal in bloedvorm. Zij worden de gevaarlijkste klanten.”