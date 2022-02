Evenepoel opnieuw succesvol in de Algarve: “Ik voelde de inspanning van de tijdrit”

Remco Evenepoel heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. Zijn leiderstrui kwam in de slotetappe naar de Alto do Malhão niet meer in gevaar. Evenepoel hoopte ook nog de etappe te winnen, maar beschikte in de finale niet over de punch om het af te maken.

De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl voelde naar eigen zeggen nog wel de inspanning van de tijdrit van zaterdag. “Ik wist dat de beslissing zaterdag zou vallen, daar lag de focus”, vertelde Evenepoel na afloop aan Het Laatste Nieuws. “Die inspanning voelde ik vandaag wel, maar Louis (Vervaeke, red.) en de andere jongens deden perfect hun job om me aan de voet af te zetten.”

“Op de Malhão heb ik nog wel geprobeerd om aan te vallen, maar toen ik zag dat ze in mijn wiel bleven zitten, besloot ik gewoon een hoog tempo aan te houden. Ik wist dan toch dat ik gewonnen spel had. Zo kon ik wat meer genieten van de slotmeters in het geel.”

Met twee ritzeges van Fabio Jakobsen en een rit- en eindoverwinning van Evenepoel kan Quick-Step Alpha Vinyl terugkijken op een zeer succesvolle Portugese wielerweek. Evenepoel richt zijn vizier nu op Tirreno-Adriatico (7-13 maart), waar hij het zal moeten opnemen tegen nog betere tegenstanders. “Ook daar kijk ik vooral uit naar de tijdrit. Mijn doel was om het vormpeil hier nog wat op te krikken richting Italië, waar het er nog wat sneller aan zal toegaan.”