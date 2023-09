zaterdag 9 september 2023 om 15:17

Evenepoel ondanks advies van ploegleider Lodewyck in de vroege vlucht: “Geen zin om mee te zijn”

Toch wel een opvallend gegeven in de Vuelta a España zaterdag. Remco Evenepoel zit mee in de vroege vlucht, ondanks het advies van ploegleider Klaas Lodewyck voor de start. “Het heeft geen zin om mee te zijn in de ontspanning vandaag”, zei Lodewyck voor de start tegen HLN.

Lodewyck zocht voor de veertiende rit naar woorden om de inzinking van Evenepoel te verklaren. “Maar die verklaring is er nog niet. Ik denk dat we een of twee dagen moeten afwachten om dan misschien iets meer te weten te komen. Het kan zijn dat het lichaam zegt ‘het is op.’ Het is al vrij veel geweest dit jaar.”

“Wat we besproken hebben gisteravond?”, gaat de ploegleider verder. “Dat als hij niet ziek wordt, hij sowieso hier blijft. En nu moet hij maken dat hij zo snel mogelijk hersteld is. Het heeft geen zin om vandaag al mee te zijn in de ontsnapping. Eerst moet hij nog twee goede dagen in het peloton inlassen.”

Evenepoel denkt er anders over dan zijn ploegleider: zaterdag was de Belg een van de eerste renners in aanval. Halverwege de etappe zit hij in de vlucht van de dag mee, die enkele minuten voor het peloton uitrijdt.