Evenepoel na straf nummer in Coppa Bernocchi: “We hebben deze zege verdiend”

Remco Evenepoel toverde een van zijn fameuze solo’s uit zijn benen maandag tijdens de Coppa Bernocchi. Al na zestig van de bijna tweehonderd kilometer trok hij ten aanval, om in de laatste dertig kilometer solo te vertrekken. Hij dubbelde het peloton en kwam ver voor zijn medevluchters over de streep in Legnano. Bij CyclingProNet geeft hij tekst en uitleg.

Fausto Masnada zat ook mee in zijn vlucht en toonde zich dienstbaar voor Evenepoel. “Hij heeft achter mij alle aanvallen teniet gedaan”, vertelt de Belg. “Als team hebben we deze overwinning echt verdiend. Het is mooi om een koers zoals deze te winnen, met de vele regen en het technische parcours. Het team en ik kunnen tevreden zijn met de vorm, waarmee we afreizen naar komende zaterdag.”

Dan staat de Ronde van Lombardije op het programma, waar hij vorig jaar zwaar viel. “Ik kijk daar echt naar uit om er weer te koersen”, blikt de renner van Deceuninck-Quick-Step vooruit. “Ik wil het seizoen op een goede manier afsluiten. We hebben hier laten zien dat we in goede vorm zijn en dat geldt natuurlijk ook voor Julian Alaphilippe. Daarom wil ik eerst van zaterdag genieten. En dan van mijn vakantie!”