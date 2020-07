Evenepoel na Giro-verkenning: “Deze informatie komt zeker van pas” zondag 12 juli 2020 om 15:28

Remco Evenepoel heeft afgelopen week de veertiende en de vijftiende etappe van de Giro d’Italia verkend. Het ging om de lastige tijdrit rond Valdobbiadene en de bergetappe naar Piancavallo. “Het goed om deze belangrijke etappes te verkennen, zowel voor mij als de ploeg”, blikt hij terug.

“Het parcours is lastig, maar nu kennen we het beter en deze informatie komt zeker van pas in oktober. Zelfs met het slechte weer waren de wegen erg goed”, aldus Evenepoel na de regenachtige verkenning van ‘het voorlaatste weekend’ van de aankomende Giro.

Eerst werkte de talentvolle kopman de finale af van de etappe met aankomst op Piancavallo, een klim van 14,5 kilometer aan 7,8%. Daarna de heuvelachtige chrono. “Over drie maanden wordt deze rit erg belangrijk. We hebben veel wegen en lastige afdalingen verkend. Het was een goede test voor Remco. Hij heeft het parcours gezien en de lastige punten ontdekt”, reageert trainer Koen Pelgrim.

De Giro d’Italia begint dit jaar op 3 oktober en finisht op 25 oktober. Evenepoel liet eerder al weten dat hij erop gebrand is om zijn eerste grote ronde voor Deceuninck-Quick-Step te winnen.