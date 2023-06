Evenepoel moet meerdere erkennen in Küng: “Ik viel stil in het tweede deel”

Remco Evenepoel maakte vandaag zijn rentree in het peloton, nadat hij een maand geleden met een coronabesmetting de Giro d’Italia moest verlaten. De Belg werd meteen tweede in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland, maar moest wel zijn meerdere erkennen in Stefan Küng.

Na afloop van de tijdrit analyseerde Evenepoel met Het Laatste Nieuws zijn prestatie. “Het was een raar parcours. Tijdens de verkenning leek het mooi, maar met de hogere snelheden in koers was het toch gevaarlijker dan ik had gedacht. Het was moeilijk om in het ritme te komen, met weinig echt rechte stukken.”

De regerende wereldkampioen op de weg kwam aan de streep zes seconden te kort voor de overwinning en moest dus genoegen nemen met de tweede plaats. Daar kon Evenepoel na afloop zeker mee leven. “Ik kan niet ontevreden zijn. We wisten niet hoe ik hier voor de dag zou komen. Ik viel stil in het tweede deel. Normaal zou ik door die muur moeten kunnen gaan, dat ging nog niet echt vandaag.”

“Maar ik denk dat het een goede start is voor het verdere verloop van de week”, aldus de kopman van Soudal Quick-Step. “Vandaag was misschien niet echt waarop we hadden gehoopt, maar ik denk dat Küng sowieso moeilijk te kloppen was geweest. Een tijdrit liegt niet.”