Evenepoel kijkt uit naar eerste dag in roze trui: “Ga er optimaal van profiteren”

Remco Evenepoel is het gewoon om in het middelpunt van de belangstelling te staan, maar voor de start van de tweede etappe van de Giro d’Italia waren nog meer ogen op hem gericht. De Belg koerst vandaag namelijk in de roze trui.

Voor de start keek Evenepoel met Sporza nog eens terug op de uren na zijn tijdritzege. “Mijn telefoon is niet ontploft, maar hij werd behoorlijk warm”, lacht de klassementsleider. “Ik heb niet alles kunnen beantwoorden. Dat was een onmogelijke opdracht, maar het was fijn om zo veel berichtjes te krijgen.”

“Het feestje gisteren was rustig. Ik heb wat schuimwijn ingeschonken voor de jongens. Iedereen dronk een glaasje en ging dan snel naar bed.” Evenepoel wil vandaag op de fiets wel zoveel mogelijk genieten van de roze trui. “Het is een mooie outfit en de zon schijnt, dus ik ga er optimaal van profiteren.”

De roze man verwacht geen al te hectische etappe. “Vandaag zal het meevallen. Het is niet erg technisch, ook de finale zal meevallen. Morgen wordt het gevaarlijker.”